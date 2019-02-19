مركز البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية بقرى محافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية بقرى محافظة دمياط، تستمر حتى بعد غد الخميس، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور إبراهيم جاد، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القافلة يأتي في إطار تفعيل سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.

وأضاف أنه تم تنفيذ القافلة في قرى محافظة دمياط المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجا وتوصيلا للخدمات التي لا توجد في هذه القرى، مشيرًا إلى إنه تم نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير.

وأشار مدير المعهد إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية للمربين اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وشهدت الندوة إقبالًا شديدًا من المربي والفلاح الصغير الذي يعد عصب عملية الإنتاج الحيواني والزراعي بمصر.