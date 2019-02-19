بالفيديو.. هتافات جماهيرية ضد الإرهاب في جنازة شهداء الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، شيَّع الآلاف من أهالي إمبابة جنازة الشهيد محمود أبو الزيد، أمين شرطة بقسم الدرب الأحمر، الذي استشهد أمس الاثنين جراء الانفجار الذي وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابي.

وشهدت الجنازاتُ الشعبية للشهداء هتافاتٍ من المواطنين والمشاركين بالجنازة ضد الإرهاب وسط زغاريد النساء، وردد الأهالي: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وهتافات تطالب بالقصاص من الإرهابيين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتُها فى تتبع الإرهابي سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبطت مخططاته الإرهابية باستهداف المنشآت الحيوية والشخصيات الهامة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمي أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد ضابط وأمين شرطة من الأمن الوطنى وآخر من مباحث القاهرة، وإصابة ضابط من مباحث القاهرة وآخر بقطاع الأمن العام.