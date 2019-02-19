إصابة طالبتين صدمتهما سيارة ميكروباص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيبت طالبتان صدمتهما سيارة ميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث سير ووجود مصابتين اثنين، وتبين أنه أثناء عبور طالبتين الطريق، صدمتهما سيارة كانت تسير بسرعة عالية. وتم نقل المصابتين إلى مستشفى سعاد كفافي، وتبين إصابة الأولى بنزيف في المخ، والثانية بكسور متفرقة بالجسم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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