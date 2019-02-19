أخبار مصر | نقابة الإعلاميين تُدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الإعلاميين تُدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الإعلامى طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، الحادث الإرهابى الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر، مؤكداً على أنه الجماعات الإرهابية تلفظ أنفساها الأخيرة بفضل رجال مصر البواسل من الشرطة المدنية والقوات المسلحة الذين ضحوا ومازالو يقدمون أرواحهم الطاهرة لتحيا مصر، ويُسطرون بأحرف من نور بطولاتهم الخالدة، وأن العمليات الأخيرة التى استهدفت تصفية البؤر الإرهابية في سيناء خير دليل.

وأضاف القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، في بيان له، أن مثل هذه العمليات لن تنال من عزيمة المصريين فى مواصلة التحدى وبناء دولتهم الجديدة، ناعياً شهداء الوطن: "عزائنا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون"، داعياً المولى أن يُلهم الشعب المصرى الصبر والسلوان في أبنائه الشهداء.

وطالب سعدة، الزملاء الإعلاميين بالمهنية وتوخى الحذر فى تناول آي معلومات تخص الأمن المصرى، والعودة الى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم السعى وراء السبق والانفراد والوقوع فى منزلق الشائعات حفاظاً على الأمن القومى المصرى.