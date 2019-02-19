أخبار مصر | "مكرم": تضحيات الجيش والشرطة تجعل الشعب قادرا على مواصلة إنجازاته (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكرم": تضحيات الجيش والشرطة تجعل الشعب قادرا على مواصلة إنجازاته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن شكرها لسهير عبد القادر، رئيسة مؤسسة أولادنا للقدرات الخاصة؛ لإسهامها في إنجاح الملتقى الثالث لاحتفالية أولادنا، وجهدها في إظهار الصورة الجميلة لقدرات أبناء المؤسسة.

وقالت "مكرم"، خلال كلمتها في احتفالية إحياء الجذور، إن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة في الأحداث الإرهابية الأخيرة، يثبت أن هناك قدرة إلهية في قلوب المصريين، تجعل الشعب قادر على مواصلة انجازاته.

وأضافت: "اهتمام الدولة بذات القدرات الخاصة والمرأة والمشروعات التنموية، تجعل هناك مطامع كثيرة ومحاولات للهدم، ولكن القدرة الإلهية هي التي تجعلنا مستمرين"، ولفتت الوزيرة، إلى أن تعايش الجاليات المختلفة على ارض مصر، رسالة قوية ودليل على أن مصر آمنه، موضحة: "فمصر دوله هجرة، جميع الجاليات تعيش على أرضها بحرية وتحتضنهم بديانتهم وثقافتهم".