انت الان تتابع حزب المحافظين يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجراد

حذر المهندس نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، من هجوم بكثافة لأسراب الجراد الصحراوي على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر، خاصة من المناطق المحاذية للسودان واريتيريا، وذلك وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو»، لافتًا إلى أن أن أسراب الجراد تتزايد بشكل رهيب علي طول جانبي البحر الأحمر وفي طريقها لمصر والسعودية، وذلك نتيجة للأمطار الكثيفة على السهول الساحلية للبحر الأحمر في اريتيريا والسودان مما أدى إلى تكاثر وازدياد أعدادهم بصورة سريعة وكبيرة.

وقال رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، إن ظاهرة انتشار الجراد الصحراوي إذا لم يتم التعامل معها بجدية ستشكل تهديد كبير ومباشر للمحاصيل الزراعية والزراعات المختلفة، نظرا لأن الجراد يتغذى على المزروعات والمحاصيل. وأشار إلى أن الاجهزة المعنية رصدت دخول أعداد قليلة إلى الحدود الجنوبية الغربية من البلاد كما