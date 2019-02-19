شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حماية الأوطان من مقاصد الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، إن حماية الأوطان من مقاصد الأديان، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته والعمل على تقدمه ورقيه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بالقاعة الرئيسية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، مع قيادات وضباط وطلاب الكلية البحرية في محاضرة ولقاء مفتوح بحضور قائد القوات البحرية .

وأكد وزير الأوقاف سماحة الإسلام وحثه على نشر قيم السلام والأمن والتعاون والإيثار، وكذلك اهتمامه بحب الأوطان والدفاع عنها، مشددا على ضرورة الفهم الوسطي المستنير للدين وتعاون كل أفراد المجتمع للعمل على تفكيك الفكر المتطرف الذي يشوه صورة الإسلام.

وأجاب وزير الأوقاف عن الأسئلة التي طرحها الحاضرون في الندوة حول مختلف القضايا الدينية الراهنة.

كما أهدى وزير الأوقاف لمكتبة أكاديمية الكلية البحرية عدة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبعض مؤلفاته، مقدرا ومثنيا على دور القوات المسلحة المصرية الباسلة، قائلا هي بحق يد تحرس وتحمي وأخرى تبني وتعمر.