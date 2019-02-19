شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى سكان موقع انفجار الدرب الأحمر: «خرجت حافية عشان أنقذ جوزي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إحدى سكان موقع انفجار الدرب الأحمر إن «الإرهابي نزل من العمارة، وركب العجلة بتاعته وجري عليه اثنين من أمناء الشرطة، ومسكوا، وفجر نفسه وقتها».

وأضافت لـ«المصري اليوم»، أن «الانفجار خلى الدنيا كلها تتضلم، وكنت في المحل بتاعي لما الانفجار حصل»، مضيفة: «بعد الانفجار تجمعنا وأمرتنا الشرطة بإخلاء المنطقة كلها».

وتابعت: «خرجت حافية عشان أنقذ جوزي، وهناك ناس برئية ماتت، وبلكونة وقعت بجانب المحل، وأنا جريت لأنقذ جوزي عشان أخرجه من البيت لأنه عنده القلب».