وزير الداخلية يتقدم مشيعي جنازة المقدم رامي هلال شهيد الدرب الأحمر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة، الثلاثاء، مُشيّعى الجنازة لشهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد الإثنين، حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما شُيعت الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب أمين الشرطة محمد خالد، من قوة «قطاع الأمن الوطنى» وأمين الشرطة محمود محمد أبواليزيد، من قوة «مديرية أمن القاهرة»، الثلاثاء، بمحل إقامتيهما بمحافظتى الجيزة والشرقية واللذان استشهدا في ذات المأمورية بحضور محافظى الجيزة والشرقية ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.

وزير الداخلية يتقدم مشيعي جنازة المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر

وزير الداخلية يتقدم مشيعي جنازة المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر

وزير الداخلية يتقدم مشيعي جنازة المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر