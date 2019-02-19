شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مديري مستشفيي فارسكور وكفر البطيخ (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إقالة مديري مستشفيي فارسكور وكفر البطيخ المركزي من منصبهما لعدم قدرتهما على تحقيق الانضباط الإداري المطلوب، مما أدى إلى حدوث قصور واضح في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وقالت «ميخائيل» إن هذا القرار جاء بناء على جولاتها المستمرة على المستشفيات والتى تبين خلالها عدم تواجد الأطباء في فترات النوبتجيات وشكاوى المرضى من عدم إتاحة الخدمات الطبية خلال الفترات الليلية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ عددا من الخطوات العاجلة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنها طلبت الإسراع في عمل إعلان عن تكليف مديرى ونواب ووكلاء جدد للمستشفيات بنطاق المحافظة، لافتة إلى أن الهدف من تنفيذ هذا الإعلان هو تحسين سير العمل وتصويب السلبيات خاصة مع ضعف المهارات الإدارية لدى بعض مديرى المستشفيات والسعى نحو تحقيق أسس النهوض بالمنظومة الصحية، مضيفة أنه سيتم الاختيار وفقا لعدة أسس ومعايير تحددها اللجنة المشكلة للاختيار.