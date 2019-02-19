شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بتشريع لتنظيم إيجار الشقق المفروشة للحد من الجرائم الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من صياغة مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب، السبت المقبل، لضبط عملية تأجير وبيع الشقق، للحد من الجرائم الإرهابية، مشيراً إلى أن الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، جاء من إرهابي كان يقطن في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته، وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

وأوضح «نصر الدين»، في بيان له، اليوم، أن القانون المقترح يتضمن 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة، وقال إنه سيتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.

وأضاف «نصر الدين» أن القانون المقترح يلزم المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضاً حق الدولة، موضحاً أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.

وتابع «نصر الدين» أن مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر في حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.