شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جنازة ضحية الدرب الأحمر بهتاف «الشهيد حبيب الله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شيع الآلاف من أهالي الدرب الأحمر جنازة الشهيد محمود أبواليزيد، أمين الشرطة من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر، الذي استشهد، أمس الاثنين، جراء الانفجار الذي وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابي. وردد الأهالي هتاف "الشهيد حبيب الله"، اثناء نقل الجثمان إلى مثواه الأخير.

كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يشيعون جنازة ضحية الدرب الأحمر بهتاف «الشهيد حبيب الله» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.