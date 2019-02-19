شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس .

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت الثلاث طعون التى قُدمت ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على منصب نقيب الصحفيين.

كما قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، استبعاد طلب ترشح هشام جعفر لمخالفته نص المادة 7 فقرة "ب" من اللائحة الداخلية لقانون نقابة الصحفيين .