شكرا لقرائتكم خبر عن الشعراوى فى تسجيل قديم: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، فى تسجيل قديم له، أثناء جلسة من جلسات الخواطر الإيماينة: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له.

وقال إمام الدعاة: لو ملك الإنسان جسده وأعضائه لما حرم الله الجنة على المنتحر، ولا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة، حيث إن الجسد ليس ملكا للإنسان حتى يحق له الانتحار.

واستكمل إمام الدعاة: أنت مش ملك نفسك، تموت نفسك ربنا يحرم عليك الجنة، وتدخل النار، وأنا أقول هذه المسألة لأعذر نفسى وأبلغ عن الله يفهمون أو لا يفهمون.

وقال الشعراوى لا يجوز تناول جسد الإنسان وجلده بعد الموت لكرامة الإنسان عند الله، اتقوا الله وافهموا قول الله.