شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. مميش يعلن تأسيس شركة للمنطقة الصناعية الروسية قبل أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهنة فى مقدمتها متابعة لحادث الدرب الأحمر الإرهابى، ومقتل 16 إرهابيا فى مواجهات أمنية بالعريش، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية، والموافقة على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، بمحور قناة السويس، وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

فى ضربات أمنية استباقية وقوية لفلول الإرهاب على أرض الفيروز، نجح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فى توجيه ضربات موجعة للعناصر المتطرفة حصدت 16 قتيلا منهم، لتحبط بذلك أخطر المخططات الإرهابية، التى كانت تحاك ضد البلاد.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدور المحورى الذى تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية فى تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقى، فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى، ممثلاً فى مركز الصادرات الروسى، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل، حيث وافق الجانب الروسى على تقديم كافة الضمانات المطلوبة، لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع .

واختتم المُتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد على الحاجة إلى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر تحمل الجانب الإسرائيلي مسئولياته ذات الصلة كقوة احتلال، بالإضافة إلى تعزيز المُساعدات الاقتصادية والتنموية الدولية الموجهة للأراضي الفلسطينية، وكذا دعم مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها، بما يُسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيداً بحرص الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات.

أقامت وزارة الداخلية جنازة عسكرية مهيبة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لشهيد حادث الدرب الأحمر الإرهابى، حضرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددًا من زملاء وأصدقاء وأقارب الشهيد.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت فى بيان رسمى لها أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك فى أعمال القمة العربية الأوربية "الأولى "- التى ستعقد يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين القادمين، بمدينه شرم الشيخ، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً عن أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية ‏‏2018/ 2019‏، وجاء فيه أن الاستثمارات الحكومية فد زادت بنسبة 64% لتصل إلى ‏55.7‏‎ ‎مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

قال عادل عبد الحميد زوج حلاوتم زينهم، السيدة التى أصيبت فى حادث انفجار الدرب الأحمر، إن زوجته مصابة بكسر فى الكاحل وشظايا فى قدمها.

شهدت الجنازات الشعبية لشهداء الشرطة بحادث الدرب الأحمر هتافات من المواطنين والمشاركين بالجنازة ضد الإرهاب وسط زغاريد من النساء فرحا بمنزلة الشهيد.

أنقذ خبراء المفرقعات بالقاهرة، منطقة الأزهر من كارثة محققة بعدما عثر على معمل يحتوى على مواد متفجرة والعديد من مستلزمات تصنيع المتفجرات داخل مسكن أحد العناصر الإرهابية بمنطقة "الدرب الأحمر" وتم استخدام أجهزة الكشف والتعقيم داخل المسكن.

واصل رجال الأجهزة الأمنية جهودهم لكشف ملابسات وتفاصيل انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، بمنطقة "الدرب الأحمر"، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه، حيث تم التحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة داخل منزل المتهم "حسن عبد الله".

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 23 فبراير لاستكمال سماع أقوال اللواء عادل عزب.

لم تجد منى البرنس، الأستاذة الجامعية المفصولة من كلية الآداب بجامعة قناة السويس، والتى تسعى دائما لتحطيم كل الثوابث المصرية، منبرا تحاول فيه تبرير موقفها المحابى لإسرائيل وأسباب مقابلتها للسفير الإسرائيلى فى القاهرة خلال الفترة الماضية سوى صحف تل أبيب، لتواصل أكاذيبها، وتصور الدفاع المصرى عن القضية الفلسطينية كمحاولة تضليل من المسئولين للشعب، وتحاول تصوير نفسها كضحية تعرضت للهجوم بسبب محاولتها "الإنسانية" التقريب بين الشعوب.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد كبير من الأسهم القيادية، وميل المتعاملين إلى جنى الأرباح بعد صعود البورصة لمستوى 15300 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.420 مليار جنيه.

هواة الظواهر الفلكية وأصحاب الشغف بعلم الفلك والفضاء على موعد اليوم الثلاثاء، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية التى تزين قبة السماء وهو القمر البدر العملاق.

تعود حالة الجو على كافة الأنحاء للاستقرار فى ظل انتهاء فرص سقوط الأمطار، فضلا عن هدوء بحركة الرياح ونشاطها على كافة الأنحاء، ليسود طقس مستقر.