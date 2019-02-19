هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" تحذر من أكاذيب وجود علاجات للزهايمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، من أكاذيب وجود علاجات لمرض الزهايمر، تباع عبر الإنترنت، ويتم الترويج لها بإدعاءات كاذبة بأنها تعالج مرض الزهايمر.

وأوضحت فى تقرير لها صدر مؤخرا، أنه من المحتمل أنك تعرف شخصًا مصابًا بمرض الزهايمر، أو الخرف مرتبط بفقدان الذاكرة، ويعود ذلك إلى حقيقة أنه مع نمو عدد كبار السن، يزداد عدد الأشخاص الذين يواجهون مشاكل خطيرة في الإدراك والصحة.

ليس من المستغرب أن يكون هذا التغير الديموغرافي مصحوبًا بنمو في عدد يسوقون لمنتجاتهم والذين يفترسون هذه الفئة من السكان، حيث يروجون للمنتجات التي تقدم ادعاءات غير مثبتة بأنهم يستطيعون الوقاية من مرض الزهايمر، أو معالجته، أو تأخيره أو حتى علاجه.

وتباع هذه العلاجات المعجزة المزعومة في المقام الأول على شبكة الإنترنت، وغالبا ما يتم وصفها بشكل زائف على أنها مكملات غذائية، بغض النظر عن شكلها، فإن هذه المنتجات زائفة في وجه العلم الحقيقي، ما تبيعه هذه الشركات هو الأمل الزائف بوجود علاج أو علاج فعال.

في أفضل الأحوال، لن يكون للمنتج الذي يقدمه هؤلاء أي تأثير على المريض، في أسوأ الأحوال قد تشكل خطرا على مريض يأخذها، فإن المكونات في هذه المنتجات قد تتفاعل مع الأدوية الأساسية، ويمكن أن تتداخل معها، علاوة على ذلك، لم يتم تقييم هذه المنتجات من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للأمان والفعالية، فهذه المنتجات هي مضيعة للمال، وربما تؤخر المستهلكين من تلقي الرعاية والدعم اللازمين لمرضهم.

ابحث عن المطالبات غير المثبتة حول علاج مرض الزهايمر

وأشارت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أنه لسوء الحظ، عند مواجهة مشكلة صحية خطيرة، يمكن حتى للشخص الأكثر عقلانية أن يؤمن بزعم غير قابل للتصديق في الواقع، هذا هو ما تعتمد عليه الشركات التي تبيع العلاجات المزيفة.



هيئة الاغذية والادوية الامريكية تحذر من ادوية للزهايمر

واحدة من أفضل الطرق لحماية نفسك من العلاجات المزيفة هي التساؤل عما إذا كان الإدعاء يبدو واعدًا جدًا، وإذا تعارض مع ما سمعته من مصادر حسنة السمعة عن العلاجات لمرض الزهايمر، فغالبًا ما تشتمل الشركات التي تبيع علاجات الزهايمر غير المثبتة على مجموعة من المطالبات غير المدعومة، يجب على المستهلكين الابتعاد عن المنتجات التي تدعي علاج أو علاج مجموعة واسعة من الأمراض غير ذات الصلة.

وقد أرسلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تحذيرا إلى شركة تبيع منتجًا واحدًا تم تسويقه كمكمل غذائي زعمت الشركة أنه "قد يساعد في التخفيف من التأثيرات العصبية لمرض الزهايمر، ومرض باركنسون" ، كما زعمت أنه نجح في "تخفيف الألم المرتبط بـ" الروماتيزم، آلام الظهر والتهاب المفاصل، والادوية التى يمكن أن تساعد في مكافحة نزلات البرد والانفلونزا، يمكن أن تساعد في إدارة السكر في الدم، يمكن أن يساعد في استقرار ارتفاع ضغط الدم؛ والمساعدة في مكافحة الالتهابات البكتيرية.

كيف تحمي نفسك؟؟

فيما يلي بعض الطرق الأخرى لحماية نفسك والآخرين من علاجات الزهايمر المزيفة:

فبعض الشركات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات تستفيد من الناس عندما يكونون أكثر ضعفا، وغالبا ما يبحثون عن علاج معجزة.

وتحقق دائما مع طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية قبل شراء أو استخدام أي منتج لا يحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك تلك المسماة مكملات غذائية.

ويتم إجراء قدر كبير من البحث العلمي على مرض الزهايمر، ولكن في هذه المرحلة، لم يثبت أي علاج لوقف تطور المرض، تمت الموافقة على العديد من العقاقير الطبية من قبل FDA لعلاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض الزهايمر، تعمل معظم الأدوية بشكل أفضل للأشخاص في المراحل المبكرة أو المتوسطة من مرض الزهايمر، ويمكن أن تبطئ بعض الأعراض، مثل فقدان الذاكرة، لبعض الوقت، لكن لا شيء من هذه الأدوية يوقف أو يعالج المرض نفسه.

ويتطلب تطوير العلاج وموافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إجراء أبحاث واختبارات سريرية لضمان أن تكون أي أدوية جديدة فعالة وآمنة، بالنسبة للمرضى الراغبين في الوصول إلى الأدوية الحقيقية، هناك طرق قانونية للقيام بذلك، مثل المشاركة في التجارب السريرية.

وتحمي FDA المستهلكين من الشركات التي تبيع أدوية جديدة غير معتمدة، وتتخذ إجراءات ضد الشركات التي تقوم بتسويق الأدوية الجديدة غير المعتمدة التي تدعي أنها تمنع أو تشخص، أو تعالج، أو تشفي مرض الزهايمر، وعدداً من الأمراض والحالات الصحية الأخرى.

تصدر هيئة الأغذية والأدوية (FDA) الأمريكية رسائل تحذير لإخطار الشركات بتغيير أو إزالة مزاعم حول منتجاتها التي تجعل المنتجات مصنفة، أو تم تسويقها بطريقة غير مشروعة، وإذا لم تلتزم بها الشركات، قد تتخذ الهيئة إجراءات قانونية أخرى لمنع وصول المنتجات إلى المستهلكين .

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA "رسائل تحذيرية ورسائل استشارية عبر الإنترنت، تتعلق بالعديد من هذه المنتجات المضللة، وتتوفر صور هذه المنتجات على صفحات موقع الــ " FDA".