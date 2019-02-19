رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لسلامة الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7 مكرر، والصادر بتاريخ 18 فبراير 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 412 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

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