أخبار مصر | وزير التعليم: الطلاب أثبتوا قدرتهم على استخدام "التابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: الطلاب أثبتوا قدرتهم على استخدام "التابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بزيارة مدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعه سير العملية التعليمية ومتابعة استخدام الطلاب لجهاز التابلت، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



تفقد الدكتور الوزير المدرسة، حيث أكد أن محافظة بورسعيد تتحلى بروح إيجابية بدءًا من السيد المحافظ والمديريات والإدارات التعليمية والمعلمين والأهالى، وهناك إدارة واعية جدًا، كما أن الطلبة مهتمون باستخدام التابلت، وإذا أجريت مسابقات بين المدارس، وهذا ما سنعمل عليه الفترة القادمة، ستتنافس المدارس بشكل قوى.



وأشاد الوزير بالمدرسة قائلًا: إنها مدرسة حكومية ممتازة، وتتمتع بنفس أدوات المدارس الدولية، وهذه صورة على أرض الواقع توضح تفاعل الطلاب والمعلمين مع المنظومة الجديدة، كما أثنى على مدربي المعلمون أولًا.



وتابع الوزير: لقد راهنا على الطلاب والمعلمين بنسبة كبيرة والذين أثبتوا قدرتهم على استخدام التابلت، وسيتمكنون أكثر من استخدام التابلت في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن من يخاف من التجربة هم من تعلموا بالطريقة القديمة، والطلاب بأنفسهم هم من سيقومون بطمأنة الأهالى أن الأمور تسير بشكل جيد، والوزارة سعيدة بالاستماع لأراء الطلاب، وسنتابع ردود الأفعال من أجل التحسين، وسيستفيد الجيل القادم من هذه التحسينات.



تفقد الوزير الفصول وناقش الطالبات عن مدى استفادتهن من التابلت واستطاعتهن استخدامه بسهولة، حيث أثنت الطالبات على أسلوب التعليم بهذا النظام، وسهولة دخولهن على بنك المعرفة والتزود بالمعلومات، حيث أكد الوزير أن آرائهن تهم الوزارة من أجل تقييم وتحسين هذا النظام.

وأشار إلى أن محتوى التابلت متميز وبه إمكانيات رائعة؛ لتوصيل المعلومات العلمية، والتى تستخدم فى التعليم والتقييم، قائلاً: إن الإجابة النموذجية فى النظام القديم تم التخلص منها فى نظام الامتحانات الحالية.

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ولفت شوقى إلى أنه يمكنهن تزويد جهاز التابلت بـ Sim Card لها مواصفات خاصة ومتوفرة بسعر بسيط جدًا، وفى متناول جميع الطلاب للدخول على بنك المعرفة فى المنزل والذى من خلاله يشاهدون الأفلام التعليمية، والدخول على مصادر المعلومات العلمية الموثقة مثل (بريتانيكا) وغيرها، والتى تم مراجعة محتواها علميًا قبل وضعها فى بنك المعرفة؛ لاكتساب المعلومات العلمية بكل ثقة وليبحروا في بحور المعرفة.



وتابع الوزير: إن بنك المعرفة به دروس لا حصر لها فى جميع المواد، مثل مادة الرياضيات، وبها برامج تفاعلية، ويمكن للطالب تغيير الأرقام وإجراء العمليات الحسابية بمنتهى السهولة، وأصبح الطلاب فى جميع المراحل يريدون أجهزة التابلت، ولكنها مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية فى هذه المرحلة في إطار عملية تطوير المنظومة التعليمية التى تشهدها البلاد حاليًا ونراقبها عن كثب، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية أصبح طالبًا أكاديميًا يستطيع فهم المادة والتحضير لها قبل الحصة ومناقشتها مع زملائه في الفصل أثناء الحصة، والمعلم هو المايسترو القادر على إدارة الحوار والمناقشة والتفاعل بين الطلاب.



ومن جهته، أكد محافظ بورسعيد أن هذا النظام سينعكس بدوره على المحافظة من خلال تنشئة الجيل الجديد على المنظومة التعليمية الحديثة، والتى تمكن الطالب من الفهم، والتحرر من أساليب التعلم المغلقة وفرض أسئلة وأجوبة معينة، مشيرًا إلى أن التعليم في عهد الدكتور شوقى أصبح أكثر تفتحًا.



جدير بالذكر أن المشروع تم تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى والهيئة العامة للأبنية التعليمية منذ شهر أبريل ٢٠١٨؛ لتحديد مسارات دخول كابلات الفايبر لعدد (٢٧) مدرسة ثم تجهيز الشبكات الداخلية وتوزيع (١٤٦) شاشة ذكية تفاعلية ثم توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين بواقع عدد (٥٦٨٢) جهاز.

