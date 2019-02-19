أخبار مصر | خالد الفقي عن حادث الدرب الأحمر: الكل يقف خلف الجيش والشرطة حتى استئصال الإرهاب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الفقي عن حادث الدرب الأحمر: الكل يقف خلف الجيش والشرطة حتى استئصال الإرهاب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، الانفجار الذي وقع في وسط القاهرة بمنطقة الدرب الأحمر، مساء أمس الإثنين، خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرًا إرهابيًا، مما أدى إلى استشهاد رجلي أمن، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن الإرهاب الأسود يستهدف الوطن ومقدراته في وقت بدأ يستعيد فيه عافيته.

وأكد أن الشعب المصري بأكمله والعمال، يعون جيدًا المخطط الذي يحاك لمصر، وأن هذه العمليات الإرهابية ما هي إلا تعبير يائس وبائس من أصحابها إزاء ما يعيشه الشعب المصري من أمن وآمان، وهي أقصى ما يستطيعون فعله الآن، مشددًا على وقوف الجميع صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة حتى استئصال الإرهاب من جذوره، منوهًا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا ثباتا وعزما على المضي في طريق التنمية والرخاء، ولن تثنينا عن سبيل السلام والبناء.

وتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا على دعمه الكامل للدولة المصرية، والجيش المصرى الباسل والشرطة الوطنية في حربهما ضد الإرهاب الغاشم.