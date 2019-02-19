أخبار مصر | "سعفان" يتفقد مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ.. ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يتفقد مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ.. ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مبنى مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ، الذي يجري حاليا الانتهاء من تشطيباته النهاية، حيث يقام على مساحته 225 مترا مربعا، فضلا عن 150 مترا لاند اسكيب حول المبنى، وبلغت تكلفته حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار زيارة الوزير لمحافظة جنوب سيناء، حيث قام بتوزيع 750 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة، وشهد توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية بمنح 10% علاوة خاص لنحو 10 آلاف عامل بفنادق المحافظة، وتوزيع عددا من عقود العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الوزير خلال تفقده المبنى، يرافقه محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من تشطيباته ليتم افتتاحه في احتفالات عيد العمال في مايو المقبل.

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وتفقد الوزير المبنى من الداخل حيث يتكون من 3 أدوار، يضم الدور الأرضي صالة استقبال للمواطنين، وعدد من المكاتب وقاعة اجتماعات، وأرشيف، فضلا عن حجرة كنترول تحتوي على لوحة إنذار حريق، وراك لتجميع كاميرات المراقبة، وراك لتجميع الداتا، ولوحات طوارئ.

وكما يضم الدور الثاني صالة استقبال ومكاتب، والدور الثالث إقامي يتكون من شقتين، وخلال تفقده المبني وجه بضرورة مراعاة البنية الأساسية لمركز المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في يناير الماضي التشغيل التجريبي لمدة 3 أشهر، للتحويل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بمركز معلومات الوزارة بين الوزارة والإدارات المختلفة والمديريات.

وقال: "نعمل للوصول لنسبة تشغيل 100% لتعميم ميكنة العمل في الوزارة وربطها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالميا، وتدريب العاملين بالمركز على البرامج المتطورة لمواكبة التحديث المستمر في برامج الحاسب الألي والذي سيعكس في النهاية جودة في العمل وسهولة في تخزين البيانات وسرعة استرجاعها سواء في الوزارة أو مديرياتها مما يساعد على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين".

وأكد الوزير أنه يبدي اهتماما لتشغيل مركز المعلومات الخاص بالوزارة، لتغطية جميع أنشطة وقطاعات الوزارة بنظام الميكنة الجديد، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث.