مصر | وزير الداخلية يتقدم جنازة الشهيد المقدم رامي أحمد هلال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يتقدم جنازة الشهيد المقدم رامي أحمد هلال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مُشيّعي الجنازة لشهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس، حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وقد تم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكما شُيعت اليوم الجنازة العسكرية لشهيدي الواجب أمين الشرطة محمد خالد من قوة " قطاع الأمن الوطني" وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد من قوة "مديرية أمن القاهرة " بمحل إقامتيهما بمحافظتي "الجيزة والشرقية" واللذان استشهدا في ذات المأمورية وذلك بحضور محافظي الجيزة والشرقية ومديري الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.