مصر | "كيف الكبار".. ضبط 67 قضية اتجار وحيازة مخدرات بمحيط النوادي خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيف الكبار".. ضبط 67 قضية اتجار وحيازة مخدرات بمحيط النوادي خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وأجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 67 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة، وذلك في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية خلال أسبوع.

وقامت الإدارة بتوجية حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية فقد أسفرت نتائج جهود الحملة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط (67) قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (76) متهماً وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7,665 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 715 جرام ) .

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 9,500 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,675 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 50 جرام ) .

Advertisements

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 15 جرام ) .

كمية من مادة أم دى أم إيه المخدرة وزنت ( 10 جرام ) .

عدد (100) قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

عدد (5320) قرص مخدر لعقار الترامادول .

عدد (1615) قرص مخدر مختلف الأنواع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.