عائلة مسلمة تنعى القمص صليب متى بـ«لافتة حُب» (صورة)

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حالة من الحزن انتابت مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة القمص صليب متّى ساويرس، كاهن وملاك كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. القمص "صليب" لم ينعه المسيحيون فقط، بل رثاه كثير من المسلمين الذين تعاملوا معه، وشهدوا بحسن خلقه وسيرته. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، وفاة القمص صليب وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا مكاري أسقف عام كنائس شبرًا الجنوبية، ولمجمع كهنة الحي.
وخلدت عائلة مسلمة أسمى مشاعر الحب والإيخاء التي جمعتها بالقمص صليب، إذ لم تنعه في الكنيسة فقط أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما نعته بلافتة كبيرة، تم تعليقها في الشارع، ليراها المارة. وكتب على اللافتة: "وداعا للأب المحبوب القمص صليب متى ساويرس.. عائلة السني: الحاج سيد السني والحاج جمال السني
وخلدت عائلة مسلمة أسمى مشاعر الحب والإيخاء التي جمعتها بالقمص صليب، إذ لم تنعه في الكنيسة فقط أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما نعته بلافتة كبيرة، تم تعليقها في الشارع، ليراها المارة.
وكتب على اللافتة: "وداعا للأب المحبوب القمص صليب متى ساويرس.. عائلة السني: الحاج سيد السني والحاج جمال السني والحاج حافظ السني".
كان الراحل عضواً بالمجلس الملي العام، ورئيساً لجمعية السلام القبطية الأرثوذكسية، وعضواً باتحاد الجمعيات القبطية. (تفاصيل)
وولد القمص صليب متى ساويس في 10 يونيو 1944، وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة في يونيو 1963، وحصل على دراسات في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في 1965، سيم كاهناً بيد القديس البابا كيرلس السادس في أكتوبر 1969، نال القمصية بيد مثلث الرحمات الأنبا أندراوس أسقف دمياط في أكتوبر 1971.
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