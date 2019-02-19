انت الان تتابع وزير التعليم: شريحة موبايل بخمس جنيهات لطلاب التابلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توفير شريحة لشبكة محمول بسعر حوالي 5 جنيهات لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الطلاب سيتمكنوا عبر هذه الشريحة من الدخول مجانا إلى بنك المعرفة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي، كما عقد اجتماعًا مع المحافظ، في بداية زيارته بحضور عدد من القيادات التعليمية.
وقال الدكتور طارق شوقي، إنه قد انتهي عصر الإجابة النموذجية من خلال "الامتحان الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن الامتحانات لن تعتمد على الحفظ، ولكن الفهم والإدراك، لافتا إلى أن هناك أسئلة سيكون لها أكثر من إجابة صحيحة.علمية. وبلغت حصة مدارس محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى 5 آلاف
وقال الدكتور طارق شوقي، إنه قد انتهي عصر الإجابة النموذجية من خلال "الامتحان الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن الامتحانات لن تعتمد على الحفظ، ولكن الفهم والإدراك، لافتا إلى أن هناك أسئلة سيكون لها أكثر من إجابة صحيحة.علمية.
وبلغت حصة مدارس محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى 5 آلاف و682 تابلت، تم توزيعها على الطلاب والمعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كل فى تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج عليه.
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