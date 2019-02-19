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انت الان تتابع «انتهى زمن الغش».. وزير التعليم يناقش طلاب بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة علم الدين الثانوية بنات بحى المناخ، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي، كما حضر الوزير درس لغة عربية باستخدام "التابلت" داخل أحد فصول المدرسة، وناقش الطلاب في آرائهم ومدى رضاهم عن المنظومة الجديدة. كما عقد اجتماعًا مع المحافظ، في بداية زيارته للمحافظة، بحضور عدد من القيادات التعليمية، للوقوف على وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية.
وخلال مناقشة الوزير، قالت له إحدى الطالبات، إن "الامتحان الإلكتروني سوف يمنع الغش، ونظام التابلت ممتاز"، ورد الوزير قائلاً: إن الامتحان الإلكتروني سوف يمنع التسريب أيضًا، لأن الامتحان سيخرج من مصدره إلى جهاز الطالب مباشرة". وبلغت حصة مدارس محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى،
وخلال مناقشة الوزير، قالت له إحدى الطالبات، إن "الامتحان الإلكتروني سوف يمنع الغش، ونظام التابلت ممتاز"، ورد الوزير قائلاً: إن الامتحان الإلكتروني سوف يمنع التسريب أيضًا، لأن الامتحان سيخرج من مصدره إلى جهاز الطالب مباشرة".
وبلغت حصة مدارس محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، 5 آلاف و682 تابلت، تم توزيعها على الطلاب والمعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كل فى تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج عليه.
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