شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتفقد مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، مبنى مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ، الذي يجري حاليا الانتهاء من تشطيباته النهائية، حيث يقام على مساحته 225 مترا مربعا، فضلا عن 150 مترا لاند اسكيب حول المبنى، وبلغت تكلفته حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار زيارة الوزير لمحافظة جنوب سيناء، حيث قام بتوزيع 750 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة، وشهد توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية بمنح 10% علاوة خاص لنحو 10 آلاف عامل بفنادق المحافظة، وتوزيع عدد من عقود العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الوزير، خلال تفقده المبنى، يرافقه محمد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من تشطيباته ليتم افتتاحه في احتفالات عيد العمال في مايو المقبل.

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وتفقد الوزير المبنى من الداخل، حيث يتكون من 3 أدوار، يضم الدور الأرضي صالة استقبال للمواطنين وعدد من المكاتب وقاعة اجتماعات، وأرشيف، فضلا عن حجرة كنترول تحتوي على لوحة إنذار حريق، وراك لتجميع كاميرات المراقبة، وراك لتجميع الداتا، ولوحات طوارئ.

كما يضم الدور الثاني صالة استقبال ومكاتب، والدور الثالث إقامي يتكون من شقتين، وخلال تفقده المبنى وجه بضرورة مراعاة البنية الأساسية لمركز المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في يناير الماضي التشغيل التجريبى لمدة 3 أشهر، للتحويل من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى بمركز معلومات الوزارة بين الوزارة والإدارات المختلفة والمديريات.

وقال الوزير: «نعمل للوصول لنسبة تشغيل 100% لتعميم ميكنة العمل في الوزارة وربطها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالميا، وتدريب العاملين بالمركز على البرامج المتطورة لمواكبة التحديث المستمر في برامج الحاسب الآلي والذي سيعكس في النهاية جودة في العمل وسهولة في تخزين البيانات وسرعة استرجاعها، سواء في الوزارة أو مديرياتها، مما يساعد على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين».

وأكد أنه يبدي اهتماما لتشغيل مركز المعلومات الخاص بالوزارة، لتغطية جميع أنشطة وقطاعات الوزارة بنظام الميكنة الجديد، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث.

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ

وزير القوي العاملة محمد سعفان، يتفقد مبني مكتب القوي العاملة بشرم الشيخ