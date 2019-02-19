شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأزهر يطلقون حملة للتبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن إطلاق رابطة «أزهري من أجل مصر» حملة «شريان الأزهر للتبرع بالدم»، وتخصيص 60%من الحملة لصالح مصابي العمليات الإرهابية و40٪لصالح المستشفيات الجامعية.

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جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية ونواب رئيس جامعة الأزهر وقيادات الجامعة بمركز الأزهر للمؤتمرات، الثلاثاء.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الحملة يقوم على تنسيقها رابطة أزهري من أجل مصر للمساهمة بشكل كبير في دعم الحالات الحرجة بالمستشفيات خاصة أن جامعة الأزهر لديها 3مستشفيات جامعية كبرى في القاهره فقط.

من جانبه، ذكر الطالب محمد خالد جاويش، الطالب بكلية طب أسنان الأزهر منسق عام رابطة أزهري من أجل مصر، أن «الحملة أقل ما يمكن أن يقدم من طلاب الأزهر للمساهمة في الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب».