شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي البريطاني في مبادرة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،الثلاثاء، إجتماعاً مع كل من اليزابيث وايت مديرة المركز الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة هيلين موت مستشارة مجلس العموم البريطاني، وأعضاء إدارة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وذلك لإستعراض نتائج الجولة الدراسية للمملكة المتحدة وورش عمل التخطيط الاستراتيجي لأعضاء وحدة مكافحة التحرش بالجامعة.



وأكد الخشت، على ضرورة توفير جامعة آمنة ضمن خطة تطوير عمل وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة في إطار مشروع تطوير العقل المصري، وتغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والنظر اليها بوصفها إنسانًا كامل الأهلية والحقوق، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تتعاون مع الاتحاد الأوربي والمركز الثقافي البريطاني في مبادرة العنف ضد المرأة.



وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على مراعاة الفروق والإختلافات ومحاولة التقريب بين الشعوب، وتسعي للتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، خاصة في مبادرة العنف ضد المرأة، التي يوجد بينها وبين مشروع الجامعة بتغيير طرق التفكير قواسم مشتركة، مشيرًا إلى أنه لابد من تتغير طريقة التفكير تجاه المرأة، وموضحًا أن المرأة عقل وروح ووجدان مثلها مثل الرجل.

Advertisements



من جانبها، أشادت اليزابيث وايت مديرة المركز الثقافي البريطاني في مصر بسعي جامعة القاهرة إلى تغيير طريقة تفكير الطلاب من خلال منهج التفكير النقدي، مؤكدة أن رسالة المجلس الثقافي البريطاني، العمل على خلق حوار بين الثقافات المختلفة والبحث عن نقاط مشتركة للتواصل بين الشعوب.



واستعرضت الدكتورة هيلين موت مستشارة مجلس العموم البريطاني والخبيرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في المملكة المتحدة، جوانب التخطيط الاستراتيجي للوحدة، وأشادت بأفكار رئيس جامعة القاهرة وفلسفته المتقدمة عن المرأة، كما أشادت بجهود وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والتى اعتبرتها نموذج رائد على مستوى العالم.



كما أشارت هيلين، إلى الدليل الاسترشادى لمناهضة العنف بالجامعات الصادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2019، والذى أشار إلى تجربة جامعة القاهرة كأحد النماذج الناجحة على المستوى الدولى.



وعرضت الدكتورة مها السعيد رئيسة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، الخطة الاستراتيجية للوحدة، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على انشاء شراكات مع بعض الجامعات الأفريقية للمساهمة في نشر التجربة، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وشهد اللقاء بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عبدالقادر أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس ادارة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.