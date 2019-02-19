شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجر بكفر الشيخ يدير مسكنه ورشه لتصنيع الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال المباحث بكفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط تاجر يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، كما تم ضبط 4 قطع سلاح و127 طلقة مختلفة الأعيرة بالورشه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعه والعرض على النيابه العامى للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى خطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط مباحث مركز بيلا، بقيام المدعو «ح.م.ا.ع»، 47 سنة، تاجر،«سبق اتهامه في العديد من القضايا»،ومقيم دائرة مركز بيلا، بادارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة المختلفة .

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وبعد استئذان النيابه العامة وتقنين الإجراءات داهمت قوة من ضباط المباحث بقيادة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وإشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضمت الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيبان إسلام القرضاوي ومحمد عرفان، معاونا مباحث المركز، منزل المذكور.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح ناري عبارة عن «3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة- خزينة آلية»، بالإضافة إلى عدد 127 طلقة مختفلة الأعيرة)، وتمثال «يُشتبه في أثريته»، ومجموعة من العدد والأدوات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم برقم 1231 جنايات مركز بيلا لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.