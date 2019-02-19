شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» بالمنوفية ينقذ مسنة وينقل مشردًا لأحد المستشفيات لعلاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة المنوفية بلاغا على بوابة الشكاوي الحكومية بوجود رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاما،

Advertisements

ومن ثم تحرك فريق الشارع التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا ماوى للمواطن، والذي يدعي م.ا، حيث كان يريد الاحتجاز بإحدى المستشفيات لعلاجه، ونظرا لعدم وجود أوراق ثبوتية للحالة، قامت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن داخل المستشفى لحين استكمال العلاج، وبحث إمكانية إيداعه داخل أحد دور الرعاية.

وفي نفس الإطار قام فريق أطفال بلا مأوى في وقت متأخر أمس وبعد انتهاء وقت العمل بالتوجه إلى سيدة تبلغ من العمر 70عاما تقطن في أحد شوارع مركز سرس الليان.

حيث قام الفريق بنقل السيدة والتي تدعي أ.ش إلى مؤسسة منوف للرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية اللازمة للسيدة، حيث كانت تقطن الشارع وهي منهكة القوى من شدة البرد ولا تستطيع أن تقف على أرجلها .