شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الإسكندرية» تُدشّن 14 مبادرة مجتمعية لتنظيف الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، تدشين 14 مبادرة مجتمعية بمشاركة مؤسسات وهيئات حكومية لرفع المعاناة عن الأسر الأشد احتياجاً في الاسكندرية ودعم المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» ونظافة الشوارع وطلاء الأشجار وتجميل مديرية الشباب والرياضة .

وقالت «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه تم اطلاق اول مبادرة بعنوان «الموظف المثالى» تلتها مبادرة أخرى للتوعية بترشيد الاستهلاك من مياة الشرب من خلال مراكز الشباب حيث تم تنفيذ أول المراحل في مركز شباب النصر بالتعاون مع الشركة القابضة لمياة الشرب مشيرة إلى اطلاق مبادرة «حلل واطمن» انطلاقا مع المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» حيث تم فحص 1200 شخص بمركزى شباب احمد عرابى وفلسطين .

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وأضافت أنه تم اطلاق مبادرة «واحد مننا» في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف ادخال البهجة والسعادة على وجوه ذوى الاحتياجات الخاصة وممارسة الرياضة كاسلوب حياة ثم مبادرة «لست وحدك» والتى تهدف إلى رفع المعاناة عن الاسر الاشد احتياجا بتوزيع ملابس مستعملة وجديدة خاصة مع قدوم فصل الشتاء حيث تم تنفيذ معرض خيرى للسلع بمركز شباب الدخيلة واستفاد منه 150 اسرة.

وأوضحت «الشريف» أنه تلى ذلك مبادرة «بصمة عطاء» لمراعاة الايتام ومبادرة «يوم الاسرة المصرية» و«الحكومة الالكترونية» وذلك بهدف تفعيل المنظومة الالكترونية والترابط بين الادارات والفروع وذلك تماشياً مع اهداف الاصلاح الادارى واهداف التنمية المستدامة انطلاقا من رؤية استراتيجية مصر 2030 مشيرة إلى مبادرة «جاهزية القرار لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية» تلتها مبادرة «المبرمج الصغير» لتعليم لغة البرمجة جافا سكريت والتى اصبحت لغة عمل التطبيقات للموبايل وسطح المكتب والالعاب وجعل الطلائع تحب الابتكار .

ولفتت وكيل الوزارة إلى أن المديرية دشنت ايضاً مبادرة «كمل جميلك وحافظ عليها» بهدف تنظيف الشوارع ودهان الاشجار والاسوار ووضع صناديق قمامة في المنطقة المحيطة بالمراكز وكذا مبادرة «الرياضة للجميع» لتشجيع اعضاء مراكز الشباب على ممارسة الرياضة بشتى انواعها كما تم اطلاق مبادرة «تعليم ابناء العاملين اللغة الفرنسية» واخيرا مبادرة «بأيدينا نجمل مديريتنا» لتجميل المديرية وتطوير الاماكن المحيطة بها بمشاركة عمال المديرية ودون تحميلها ادنى تكلفة .