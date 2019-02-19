شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي القاهرة» يبحث إنشاء منطقة صناعية بحلوان على 428 فدانًا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الكمين جودة 3 بسيناء وضحايا التفجير الإرهابي بالدرب الأحمر.

ونعى المحافظ شهداء الجيش والشرطة الذين قضوا في الحادثين متمنياً الشفاء للمصابين.

وثمن محافظ القاهرة، الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب، مشيداً بتضحياتهم من أجل استقرار الوطن، ودعا المواطنين للوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة لتجاوز هذه المرحلة من تاريخ مصر في مكافحة الإرهاب.

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وأكد «عبدالعال» على أن الارهاب لن يثني الشعب المصري عن أداء دوره في تنمية البلاد والوقوف خلف قيادته السياسية في وضع مصر في مكانتها التي تستحقها.

ووافق المجلس التنفيذي على اعتماد التخطيط التفصيلي للمنطقة الصناعية بحي حلوان والتبين والتي تبلغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع (428 فدان تقريباً ) وفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والالتزام بحرم طريق الاوتوستراد وخطوط الضغط العالي وخط أنابيب بترول سوميد وخط الغاز، وأن المنطقة الصناعية الجديدة 25 ألف قرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة وستقام بها مشروعات غير ملوثة للبيئة على 3 مراحل.

ويحد المنطقة الصناعية المزمع إنشاءها شمالاً خط سير شركة أسمنت حلوان وجنوباً سور الشركة القومية للأسمنت وشرقاً طريق الاوتوستراد وغرباً المدق الواصل بين مصنع القومية للأسمنت ومخازن أسمنت حلوان.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم اختيار الموقع لتميزه وقرب الوصول إليه من عدد من المناطق المؤثرة كمطار حلوان وشق الثعبان، وكذلك المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو مع مراعاة استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، وأنه تم عمل الدراسات المرورية اللازمة للمنطقة وربطها بالطرق الدائري دون أي تأثير سلبي على المحاور الرئيسية المحيطة بالمنطقة، وكذلك تنفيذ شبكة طرق داخلية رئيسية وفرعية للربط بين المناطق الصناعية الداخلية والتي تشمل صناعات في مجال الإلكترونيات والهندسية والصناعات المعدنية ومنتجات خشبية ونسيجية وغذائية وتصنيع مواد البناء بالإضافة إلى الصناعات الحرفية.

وأكد «عبدالعال»، على ضرورة توفير كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء وانشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي واستخدامها في ري المسطحات الخضراء والزراعات بالمنطقة.