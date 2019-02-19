شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشيد بتجربة زراعة قصب السكر في الصحراء بالتنقيط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء إعتمادا على منظومة الري بـ«التنقيط»، لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحصول ومحتواه من السكر.

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من ناحيته أشاد «أبوستيت» بالتجربة والقائمين عليها، مؤكدا أنه سوف يتم دراستها من قبل علماء مركز البحوث الزراعية وخبراء الوزارة في ضوء ما شاهد وسمع على أرض الواقع وفي حالة نجاحها سوف يتم تعميمها في مناطق صحراوية أخرى وأيضا تجربتها في الأراضي الطينية .

وأضاف «أبوستيت»ن أن ذلك يأتي في اطار جهود وزارة الزراعة لاستنباط أساليب زراعة جديدة تسهم في ترشيد المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، في ظل محدودية الموارد المائية لمصر وزيادة الطلب على المياه.

ومن جانبه قال المهندس ساهر محمود صاحب التجربة، أن فدان زراعة القصب بالتنقيط في الصحراء يوفر حوالي 40% من المياه و50% من الأسمدة مع زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30%، وأنه عرض على وزير الزراعة إمكانية زراعة القصب بنظام الشتلات لأول مرة في مصر حيث يوفر 90% من التقاوي ويزيد من الإنتاجية، كما عرض أيضا استخدام المكينة الحديثة في الحصاد لتخفيض التكاليف على المزارعين .

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء على الري

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء على الري

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء على الري

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء على الري