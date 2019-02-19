شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ملتقى «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» بمشاركة وزيرة الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، منذ قليل فعاليات ملتقى «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة»، والذي تشارك في تنظيمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمرة الثالثة منذ إطلاقه برعاية من الوزارة، في مارس 2017، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وسفراء دول اليونان وأرمينيا وقبرص، السيدة سهير عبدالقادر.

وكانت قد انطلقت فعاليات النسخة الثالثة، في 15 من فبراير، بدار الأوبرا، بحضور نخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم، بمشاركة «أولادنا» من 37 دولة حول العالم، وبحضور فرق من قبرص واليونان وأرمينيا.