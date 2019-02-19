شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: «مصر وأفريقيا» لديهما إصرار على مواجهة الإرهاب بالفكر والقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر والأشقاء في أفريقيا لديهم إصرار قوي على مواجهة ظاهرة الإرهاب والوقوف في وجهها بالفكر والعقل والقوة.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «نحو استراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب» والذي انطلق بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، بحضور اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، والدكتور أشرف محمود رئيس الثقافة الرياضية، وحوالي 500 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسوان وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بأسوان، ضمن استعدادات أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربي والأفريقي، أن من يضحون من رجال القوات المسلحة والشرطة ويقفون في وجه الإرهابيين بأجسادهم لحماية الوطن وفداء لنا، لم يفكروا إلا في وطنهم، وما حدث في الحادث الإرهابي الأخير دليل على ذلك، فالضابط والشرطي وضع جسده وهو يعلم أنه سيضحي من أجلنا وبمنتهى القوة والشجاعة، ولم يفكر أحدهم في كرسي أو أسرته، مؤكدا أننا يجب أن نقف بجانب الوطن أكثر من أي وقت ونذكر من نسي وطنه بأنه علينا أن نعمل لحماية بلدنا.

وزير الرياضة بأسوان

وقال وزير الشباب والرياضة: «نحن في أسوان حاليا نتلقى أفكار شباب مصر، وبدأنا من أسوان وسنخرج بتوصيات وأفكار حتى نواجه التحدي الكبير وهو «الإرهاب» لأننا في مصر نواجهه ونقف بجانب قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، لأنهم يضعون أجسامهم في طريق الإرهاب من أجلنا».

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وأضاف الوزير يجب أن يكون هناك دور إيجابي للشباب المصري لمكافحة أي إرهاب ونحن في 2019 لا ننسى ثورة 19 ودور الهلال والصليب والشعب المصري كله كان يد واحدة، نحن كدولة علينا أن نكون قريبين من الشباب، الآن هناك ثورة في الاتصالات ووسائل الاتصال الاجتماعي، علينا قراءة المشهد جيداً، فالحقيقة أن الإرهاب لا دين ولا مكان له، لكنه إرث شخصي وهو احتلال فكرى، ومصر دائماً تعمر والجيش يحارب حربا صعبة، لأنه يحارب عدوا خفيا لا يُرى، وهو جبان، ولدينا ضريبة هم الشهداء من أبنائنا الأبرار.

وزير الرياضة بأسوان

وأشار الوزير: الحكومة المصرية تضع أهدافا أمامها لمواجهة أي إرهاب أو أي خطوات توصلنا إليه، ونحن كوزارة الشباب نعمل حاليا للحفاظ على الشباب وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، ونضع استراتيجية مع منظومة المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على خدمة الشباب وسنقف ضد الإرهاب والندوات والمؤتمرات في الحقيقة هي إضافة كبيرة للوقوف ضد الإرهاب واختتم الوزير «لا للإرهاب.. لا للإرهاب».

من ناحية أخرى شارك الوزير في الماراثون الرياضي للجري تحت عنوان «مصر أفريقيا»، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الفعاليات التي تنفذها الوزارة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي بالتعاون مع الاتحادات النوعية.

حيث انطلق الماراثون، صباح اليوم، بمشاركة 1700مشارك، وكان من أبرز المشاركين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ألكسندر ساشا، ورؤساء الاتحادات النوعية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية، ومجموعة من شباب وفتيات محافظة أسوان، وعدد من شباب الدول الأفريقية، وبدأ الماراثون من أمام المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضي.