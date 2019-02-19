شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مصر كبيرة على الأعداء ومحدش هيقدر علينا وعلى عزيمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة في انعقاده الثالث يعكس أمان مصر الذى يوفره رجال الجيش والشرطة، قائلة "مصر كبيرة أوى على الأعداء ومحدش هيقدر علينا وعلى عزيمتنا ".

وجاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية "إحياء الجذور"، بدار الأوبرا، التى تنظمها وزارة الهجرة بمشاركة الجاليات من الدول "أرمينيا وقبرص واليونان" ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة سهير عبد القادر، والدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفراء دول اليونان وارمينيا وقبرص.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأحداث التي تمر بها مصر من حادث الدرب الأحمر ومن قبله في العريش تدفع المصريين لمواصلة طريقهم في التنمية رغم محاولات الهدم، مؤكدة أن القدرة الألهية تحافظ على مصر ونموذج الجاليات الأرمينية واليونان وقبرص رسالة قوية تؤكد أن مصر آمنة رغم محاولات النيل من بلدنا.

وأكدت أن مصر محتضنة لكل الجنسيات والديانات وتوفر لهم اﻷمن واﻷمان، مشيرا إلى تضحيات الشرطة والجيش من أجل أن يعيش الشعب المصري وخاصة ذو القدرات الخاصة في أمان، مشيدة بمريم عازفة البيانو من ذوي القدرات الخاصة التي تمثل المصريين بكل فخر.

ولفتت الوزير إلى أنه رغم حادث الدرب اﻷحمر أصرينا على تنظيم الملتقى لنؤكد أننا نعيش حياة أمنة بالحفظ اﻹلهي للشعب المصري، بجانب دور القيادة السياسية، مشيرة إلى أن عزيمة مصر قوية ولن يهدمنا أحد.

وأشادت الوزيرة بدور السيدة سهير عبد القادر المسئولة عن ملتقي أولادنا، والجهد الكبير المبذول منهم لنجاح الاحتفالية، وأضافت أن الفقرات الفنية المصرية واﻷرمينية والقبرصية واليونانية تؤكد أن مصر تحتضن كافة الجنسيات.