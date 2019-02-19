شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم السودانى: الأزمة الاقتصادية السودانية عابرة وفى طريقها للحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصادق المهدى، وزير التعليم العالى السوادنى، إن ما يحدث فى السودان من أزمة اقتصادية بمثابة أزمة عابرة، مضيفا أنها فى طريقها للحل بنسبة 80%.

وأضاف وزير التعليم السودانى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على هامش ملتقى الجامعات المصرية والسوادنية، بجامعة عين شمس، أن ما حدث بالسودان مجرد احتجاجات، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالى السودانية تحافظ تماما على طلابها وتم تعليق الدراسة، خوفا على سلامتهم.

وأكد المهدى، على أن الأمور طبيعية بالسوادن، وهناك تضخيما للأمور، لافتا إلى أن الاحتجاجات عادية للتعبير عن الآراء عن أزمات اقتصادية وتم السيطرة على الأمور وتم تعليق الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب.