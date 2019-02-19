رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة على قرار حبسه في قضية الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر وسيط، على تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مقدرها 2 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة، وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، جددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبسهما.