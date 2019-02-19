فيديو| الآلاف يشيعون جنازة أمين الدرب الأحمر بالهتاف: الشهيد حبيب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

تصوير- محمد حسام الدين:‎

شيع الآلاف من أهالي منطقة إمبابة، جثمان الشهيد محمود أبو الزيد، أمين الشرطة بقسم الدرب الأحمر، والذي استشهد مساء أمس الاثنين جراء الانفجار الذي وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابي.

وتقدم الجنازة العسكرية عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة وأمن القاهرة وبمشاركة زملاء الشهيد وأسرته، وذلك بشارع أحمد عرابي المتفرع من المطار.

فيما ردد الأهالي "لا الله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وهتافات تطالب بالقصاص من الإرهابيين.

وجابت الجنازة الشوارع الجانبية بمنطقة المطار بإمبابة، فيما تدافع عشرات الأهالي علي حمل الجثمان، وتسابق آخرون على تعزية والد الشهيد وتقبيل رأسه.