عميد طب الأزهر يوضح لمصراوي حالة مصابي حادث الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر، مدير عام المستشفيات الجامعية، إن مستشفى الحسين الجامعي استقبلت أمس الاثنين، ثلاث حالات مصابة في الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر.

وأضاف سليم في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه زار المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بصحبة محافظ القاهرة ووزيرة الصحة ورئيس جامعة الأزهر، للاطمئنان على المصابين، وتقديم كافة أوجه العناية والرعاية لهم، مشيرا إلى أن الإصابات ليست خطيرة، وتم حجز المصابين في غرف عادية بالمستشفى.

وأشار مدير عام المستشفيات الجامعية إلى أن جميع حالات المصابين مستقرة، والإصابات عبارة عن خدوش بسيطة، ومن المقرر خروجهم غدا من المستشفى.

كانت وزارة الداخلية قالت- في بيان لها- إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

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