طلاب الأزهر يطلقون حملة تبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إطلاق رابطة "أزهري من أجل مصر" حملة شريان الأزهر للتبرع بالدم وتخصيص 60%من الحملة لصالح مصابي العمليات الإرهابية و40٪ لصالح المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة بتنسيق رابطة أزهري من أجل مصر للمساهمة بشكل كبير في دعم الحالات الحرجة بالمستشفيات خاصة أن جامعة الأزهر لديها 3 مستشفيات جامعية كبرى في القاهرة فقط.

من جانبه قال محمد خالد جاويش الطالب بكلية طب أسنان الأزهر، منسق عام رابطة أزهري من أجل مصر، إن الحملة أقل ما يمكن أن يقدم من طلاب الأزهر للمساهمة في الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب .

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