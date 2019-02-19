أخبار مصر | "المراغي": قانون العمل يأمن العاملين صحيًا وعمليًا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي": قانون العمل يأمن العاملين صحيًا وعمليًا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب جبالى المراغي، وفد اتحاد عمال بيلاروسيا الذي يزور مصر حاليا، برئاسة أولجازويوتك مدير المركز الإعلامي باتحاد عمال بيلاروسيا، وتناولوا خلال اللقاء أهمية وعمق العلاقات التاريخية بين الاتحادين موجها التحية لرئيس اتحاد عمال بيلاروسيا الذي زار مصر في العام الماضي.

وأكد رئيس الاتحاد العام، وفق بيان الاتحاد الثلاثاء، العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال في ظل القوانين الحالية، مشيرًا إلى تعديلات قانون العمل تهدف إلى تعميق العلاقة وتوفير مناخ آمن للعمال ورعاية صحية واجتماعية لهم.

وتلقى رئيس الاتحاد العام، خلال اللقاء، دعوة للمشاركة في الاحتفال بمرور 115 عاما على تأسيس اتحاد عمال بيلاروسيا، المزمع عقده في مايو المقبل، موجها التحية والتهنئة للقيادات العمالية بهذه المناسبة.