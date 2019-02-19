انت الان تتابع حضور شعبي ورسمي في جنازة القمص صليب متى ساويرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت جنازة القمص صليب متى ساويرس حضورا شعبيا ورسميا من قيادات محافظة القاهرة والبرلمان.. وأناب البابا تواضروس سكرتيره الشخصي لتقديم العزاء.. وحضر عدد من الأساقفة الجنازة

أقيمت ظهر اليوم، الثلاثاء، صلوات تجنيز القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بالجيوشي، بشبرا، وعضو المجلس الملي العام. وأناب البابا تواضروس الثاني، القس أمونيوس عادل سكرتيره، للمشاركة في الصلوات وتقديم العزاء. وشارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، كل من الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية.

كما شارك في الصلاة لفيف من الرهبان وكهنة القاهرة الكبرى وبعض الإيبارشيات. وكذلك ممثلو بعض الطوائف المسيحية وعدد كبير من المواطنين أتباع كنائس شبرا. وكان القمص صليب متى ساويرس قد رحل عن عالمنا أمس، الإثنين، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، بعد أن بلغ عامه الخمسين في الخدمة الكهنوتية. (اقرأ أيضا: رحيل

كما شارك في الصلاة لفيف من الرهبان وكهنة القاهرة الكبرى وبعض الإيبارشيات. وكذلك ممثلو بعض الطوائف المسيحية وعدد كبير من المواطنين أتباع كنائس شبرا. وكان القمص صليب متى ساويرس قد رحل عن عالمنا أمس، الإثنين، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، بعد أن بلغ عامه الخمسين في الخدمة الكهنوتية. (اقرأ أيضا: رحيل «صليب متى ساويرس» شيخ كهنة شبرا) حضر لتقديم العزاء، خلال صلوات الجنازة، الدكتور هاني كميل، ممثلا عن المجلس الملي العام، وممثلون عن هيئة الأوقاف القبطية، ومعهد ديديموس للمرتلين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس حي شبرا، وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات التنفيذية وقيادات الأمن. وألقى الأنبا موسى الأسقف العام للشباب كلمة التعزية، بعدما قدم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية الشكر للحاضرين، وقدم الدياكون مكاري القمص صليب متى ساويرس كلمة عن والده. (اقرأ أيضا: رحيل «القبضة الحديدية» في الكنيسة القبطية) واتصل عدد من الأساقفة بأسرة القمص الراحل صليب متى ساويرس لتعزيتهم، من بينهم الأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط، والأنبا مينا أسقف إيبارشية ميسيسوجا وفانكور غرب كندا، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها، والأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، والأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون، والأنبا يوحنا أسقف إيبارشية إمبابة والوراق وتوابعها، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما وتوابعها، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ. (اقرأ أيضا: البابا تواضروس يصلي على جثمان أسقف البحر الأحمر) ومثل رحيل القمص صليب متى ساويرس صدمة لمحبيه في حي شبرا، وتمثل ذلك في الحضور الشعبي لجنازته، اليوم، حيث اشتهر الراحل بالعمل العام وخدمة سكان حي شبرا بمختلف دياناتهم، فبجانب الخدمة الكنسية كان له أنشطة عدة مرتبطة بالعمل الأهلي، فكان عضو اتحاد عام جمعيات مصر لأكثر من دورة. ولد القمص صليب متى ساويرس في 10 يونيو 1944 م، وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة في يونيو 1963 م، وحصل على دراسات في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في 1965 م، وتم تعيينه بمديرية الزراعة مفتشًا ماليا وحسابيا إلى أن تمت رسامته كاهنا. رسم كاهنا بيد الراحل البابا كيرلس السادس، (البابا رقم 116) في 3 أكتوبر 1969، ونال القمصية بيد الراحل الأنبا أندراوس أسقف دمياط في 3 أكتوبر 1971 م. وكان عضوًا بالمجلس الملي العام، ورئيس جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية، وعضوًا في اتحاد الجمعيات القبطية، واتحاد جمعيات مصر. بدأ نشاطه في خدمة سكان شبرا، وكان أول من أنشأ بيتًا للمغتربين وحضانة أطفال، ازدهرت خدمته بعد أن تولى خدمة السجون، ليصبح أول كاهن موظفا بالدولة بدرجة مدير عام الوعظ المسيحي بقطاع السجون. (اقرأ أيضا: النصب باسم الإله.. كيف تواجه الكنيسة استغلال اسمها؟)

كانت هذه تفاصيل خبر حضور شعبي ورسمي في جنازة القمص صليب متى ساويرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.