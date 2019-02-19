حزب المحافظين يدين حادث الدرب الأحمر

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أدان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حادث الدرب الأحمر الإرهابي الخسيس، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن ينعم بالصحة والعافية على المصابين. وشدد الحزب، على أن مواجهة هذه الفئة الضالة التى ضلت طريقها لا تتوقف عند التصدي لها، بل لابد أن تمتد إلي تجفيف منابعها الفكرية ومواردها المالية وكشف من وراءها من دول وجهات معادية، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصرى إلا ترابطا وإصرارا على دحر هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والدين.
وتقدم حزب المحافظين، بخالص العزاء للشعب المصري ولرجال الشرطة البواسل. (إقرأ أيضا: تشييع جنازة شهيد «الدرب الأحمر» بمسقط رأسه بإمبابة)تعود التفاصيل، حيث شهد حي الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر، استشهاد أميني شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرا بإصابته، وأصيب بالحادث 3 ضباط آخرين و3 مدنيين.وقالت وزارة الداخلية
وتقدم حزب المحافظين، بخالص العزاء للشعب المصري ولرجال الشرطة البواسل. (إقرأ أيضا: تشييع جنازة شهيد «الدرب الأحمر» بمسقط رأسه بإمبابة)
تعود التفاصيل، حيث شهد حي الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر، استشهاد أميني شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرا بإصابته، وأصيب بالحادث 3 ضباط آخرين و3 مدنيين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الحادث وقع في إطار جهود الوزارة للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف دورية أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، وفي أثناء مطاردة الإرهابي فجر نفسه. (إقرأ أيضا: اليوم.. حزب المحافظين يوفر فرص عمل جديدة بالملتقي التوظيفي)
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