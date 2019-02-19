انت الان تتابع مدبولي: توصيل الكهرباء للسودان مقابل سلع ومحاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أعلن أنه في نهاية شهر مارس المقبل سنكون جاهزين لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلي أن الحد الأقصى لما يمكن ربطه حاليا يصل إلى 40 ميجاوات.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول علي هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، على أن مصر تولي اهتماما كبيرا لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعا على ما
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول علي هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، على أن مصر تولي اهتماما كبيرا لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعا على ما ينفع شعبي البلدين، اللذين تربطهما علاقات وطيدة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان الشقيق، وكذا التفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع إتفاقية بهذا الشأن، على أن تشمل الحصول علي قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من هناك، مثل اللحوم، وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك في إطار تبادل المصالح المشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضا: استثمارات بـ515 مليارا.. متى تصدر مصر فائض الكهرباء؟
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي: توصيل الكهرباء للسودان مقابل سلع ومحاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.