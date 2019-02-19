شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان جنازة المجند شهيد الدرب الأحمر بكفر صقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي عزبة السلطان بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي، والذي استشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر بحي الحسين في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبرفقته اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدداً من القيادات الشرطية والأمنية ونواب البرلمان وخرج الجثمان من مسجد القرية الكبير وسط هتافات مناهضة للإرهاب وتم تأدية الصلاة على الشهيد وتشييع جسده الطاهر إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وسط بكاء أهله وذويه.

وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وأهالي القرية في فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن داعيا المولي هو وجل أن يتغمد الشهيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد محافظ الشرقية أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي قدمًا نحو بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، قائلاً لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره .

وقال محافظ الشرقية إن الإرهاب الأسود يحاول إستهداف أمن الوطن ومقدراته في مرحلة بدأ يستعيد فيها عافيته وتظهر إنجازاته واضحة جلية أمام العالم ففي الوقت الذي تقوم به الدولة المصرية من تثبيت أركانها أمنيا وإقتصاديا وتنمويا يُعاود الإرهاب الغاشم محاولاته البائسة والتي تنم عن ضعفه وإنحساره، مشيدًا بدور رجال وقوات الأمن في التصدي لأعمال العنف ويقظتها ونجاحها في تطويق البؤر الإجرامية فهذا الحادث كشف عن حجم يقظة الأمن المصري وقدرته في حفظ الأمن الداخلي للبلاد.

وأضاف أن الأمن والإستقرار الذي تشهدهما مصر حاليًا يوغر دائمًا صدور أعدائها ويجعلهم يكيدون لها ويرتكبون الأعمال الإجرامية الرخيصة.

ودعا المحافظ الجميع للتكاتف والتلاحم خلف القيادة الساسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره لبناء وطن أمن مستقر.

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر

تشييع جثمان الشهيد محمد خالد محمد متولي بالشرقية، والذي إستشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر