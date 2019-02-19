شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الجيزة و 25 رجل أعمال من أبناء المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تزخر بالعديد من الرموز الناجحة من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الصناعات المخلصين والراغبين في المساهمة في بناء وتنمية المحافظة ومد يد العون لحل العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة على مدار سنوات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده مع 25 رجل أعمال من كبار النماذج الاستثمارية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، الثلاثاء، حيث حرص «راشد» على الالتقاء بهم لعرض أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة خلال الفترة الحالية والتي جاءت على رأسها ملفات إزالة المخالفات وتطبيق القانون والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والرؤية المستقبلية للمحافظة لتحقيق التنمية لمواطنيها.

وحرص محافظ الجيزة على طرح العديد من الأفكار لمشروعات وسبل للتعاون بين المحافظة ورجال الأعمال، وجاءت على رأسها منظومة إدارة المخلفات والاستفادة منها ومشروع الجراجات متعددة الطوابق لمواجهة مشكلة الازدحام المروري.

كما عرض «راشد» أفكار لمشروعات بالمشاركة مع رجال الأعمال والمستثمرين منها إنشاء مدارس فنية بداخل المصانع كالغزل والنسيج والجلود والأخشاب وغيرها لتخريج طلاب حرفيين يعملون بتلك المصانع، مؤكدا أن الدولة أنفقت 12 مليار جنيه خلال الخطة الحالية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا على ترحيب كامل من المحافظة للتعاون مع رجال الأعمال في مشروعات معالجة مياه الصرف.

محافظ الجيزة يلتقى بـ 25 رجل أعمال ومستثمر ورواد الصناعات

محافظ الجيزة يلتقى بـ 25 رجل أعمال ومستثمر ورواد الصناعات

محافظ الجيزة يلتقى بـ 25 رجل أعمال ومستثمر ورواد الصناعات

فيما عرض الدكتور رؤوف غبور، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بأبورواش، رؤيته في ضرورة مساهمة رجال الأعمال في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للاستفادة منها في ظل المشكلات التي تعانى منها البلاد من نقص في المياه وعدم الترشيد في الاستهلاك، وفكرة إنشاء خطوط نقل أعلى مسارات مترو الأنفاق لمواجهة الازدحام المروري.

وأشار الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما، إلى ضرورة تعظيم دور التعاونيات والجمعيات والمجتمع المدني في المشاركة مع المحافظة في أحداث التنمية، بالإضافة لتقديم يد العون لمعهد القلب لزيادة عدد الأسرة به لما له من قيمة هامة على مستوى العالم كأكبر معهد صحي بالعالم يحوى على 100 سرير.

وأكد المهندس حسين صبور أن رجال الأعمال يمدون أيديهم للتعاون مع المحافظة في ظل ما نراه من أعمال تتم على الأرض لها مردود جيد على المواطنين، مشيرا إلى أهمية أن تستفيد محافظة الجيزة من وجود جامعة القاهرة على أرضها وذلك من خلال المساهمة في وضع المخططات العامة والحلول العلمية لإبراز المشكلات التي تواجه المحافظة ورؤيتها لعام 2030 بما يتوافق مع التوسع العمراني وزيادة عدد السكان لوضع مخططات التنمية الصحيحة على إثرها.

وأعلن محافظ الجيزة، في نهاية اللقاء، عن إنشاء لجنة استشارية تضم كبار المتخصصين في مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار للاستفادة من خبراتهم في وضع الرؤى لتنمية وتطوير المحافظة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة لمياء عبدالقادر، نائب المحافظ، واللواء محمد رافت، السكرتير العام، واللواء علاء بدران، السكرتير المساعد، ورجال الأعمال المهندس حسين صبور، والمهندس كريم سامى، رئيس مجلس إدار شركة سامكريت، والمهندس رؤوف غبور، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بأبورواش، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما، ومحمد ذكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وعادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس عبدالفتاح رجب، نائب رئيس شركات رجب، ومحمد جنيدي، النقيب العام للمستثمرين الصناعيين، والمهندس عادل لطفي، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، والدكتور على عبدالرحيم، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بأبورواش، واللواء محمد إبراهيم، والدكتور مجدى لاشين، والمهندس محمد الخشن، ومصطفى العزوني.