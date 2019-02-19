شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد الدرب الأحمر من إمبابة بمشاركة الأهالي وقيادات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيَّع المئات من أهالى منطقة إمبابة في الجيزة، الثلاثاء، جنازة محمود أبواليزيد، أمين الشرطة من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر، الذي استشهد، أمس، جراء الانفجار الذي وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابي.

وتقدم الجنازة العسكرية عدد من قيادات مديريتي أمن الجيزة، وأمن القاهرة وبمشاركة زملاء الشهيد وأسرته، بشارع أحمد عرابي المتفرع من المطار.

وطالبت والدة الشهيد زملاء ابنها والرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ«القصاص له من الإرهابين»، وقائلة:«مش هنام حتى يعود لى حق ابنى»، وأضافت أنها علمت بخبر استشهاد ابنها وحضرت إلى مكان الحادث رفقة زوجة ابنها الشهيد، مشيرة إلى أن الشهيد قبل استشهاده بيوم كان أنهى إجراءات سفرها معه إلى السعودية لأداء العمرة.

وتابعت: «ابني مات راجل وهو بيدافع عن أرواح المصريين، وعنده 37 سنة، وسايب وراه 3 عيال، أنا عايزة حق ابني من اللي قتلوه ويتموا عياله».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه «في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر».

وحاصرت قوات الأمن المتهم وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

تشييع جنازة شهيد الدرب الأحمر من إمبابة

تشييع جنازة شهيد الدرب الأحمر من إمبابة

تشييع جنازة شهيد الدرب الأحمر من إمبابة

تشييع جنازة شهيد الدرب الأحمر من إمبابة