شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلوات تجنيز القمص صليب متىّ ساويرس بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، صباح الثلاثاء، صلوات تجنيز الأب القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالجيوشي بشبرا، ورئيس مجلس الكنيسة ذاتها، وعضو المجلس الملي العام.

وأناب قداسة البابا تواضروس، القس أمونيوس عادل، سكرتير قداسته، للمشاركة في الصلوات وتقديم العزاء.

شارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا موسي أسقف الشباب، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية.

كما شارك في الصلاة لفيف من الآباء الرهبان وكهنة القاهرة الكبرى وبعض الإيبارشيات، وكذلك ممثلو بعض الطوائف المسيحية وجمهور غفير من شعب كنائس شبرا.

كان القمص صليب قد رقد في الرب، أمس، عن عمر قارب الـ٧٥ سنة، بعد أن بلغ عامه الخمسين في الخدمة الكهنوتية.