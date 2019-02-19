شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يشيد بإحباط الأمن العملية الإرهابية في الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف رجال الشرطة بحارة الدرديري بالدرب الأحمر، ما أدَّى إلى استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة المصرية كانوا يلاحقون الإرهابي منفذ التفجير.

وأوضح المرصد أنه بعد قيام قوات الأمن بمحاصرة الإرهابي بحارة الدرديري بمنطقة الدرب الأحمر، وأثناء إلقاء القبض عليه قام الإرهابي بتفجير إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد ضابط وأمينَي شرطة، وإصابة ضابطين ومواطنين وطالب أجنبي يدرس بالأزهر.

وأشاد المرصد بجهود أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية في التوصل للخلايا الإرهابية وتفكيكها، حيث أدت الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية المصرية مؤخرًا إلى إفشال العملية الإرهابية التي كانت تستهدف تمركزًا أمنيًّا أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضي.

وأضاف المرصد أن نجاح رجال الشرطة بالأمس يضاف إلى النجاحات الأمنية في جمع المعلومات عن الخلايا الإرهابية، حيث إن توصُّل الأجهزة الأمنية لمكان الإرهابي «الحسن عبدالله» وإفشال محاولته الإجرامية في ذرع العبوات الناسفة التي كانت بحوزته في وسط التجمعات المدنية أو الأهداف العسكرية والأمنية يدل بما لا يدع مجالاً للشك على تطور أدوات أجهزة جمع المعلومات ويقظتها العالية، الأمر الذي خلق بيئة من الاستقرار والأمان يشعر بها رجل الشارع المصري.

ولفت المرصد إلى أن ما قام به رجال الشرطة خلال محاصرتهم للإرهابي، رغم حمله عبوات ناسفة يؤكد للشارع المصري عزم رجال الشرطة المصرية على تطهير مصر من دنس الإرهاب، وشدد المرصد على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول الإرهاب من جذورها.

وتوجه المرصد بالتعازي إلى أسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.